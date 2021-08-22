В Совфеде заявили, что США "разорвали в клочья" украинскую экономику

Несмотря на все угрозы США "разорвать в клочья" российскую экономику, участь эта постигла Украину, а не Россию. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"За 30 лет Украина так и не сложилась как государство. Для этого есть несколько причин, в том числе и необходимое время для появления собственной государственности. Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", эта участь постигла именно Украину", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Со времён Советского Союза у Украины был неплохой потенциал, однако, несмотря на это, государство обанкротилось, заметил Климов. По его словам, страна не смогла самостоятельно реализовать себя на международной арене, а собственную государственность последние 30 лет там заменяли "играми с националистами и маршами в вышиванках".

Климов напомнил, что власти Украины отказываются расследовать преступления, которые произошли в стране за последние годы. В частности, речь идёт о расстрелах на Майдане, убийствах мирных граждан в Одессе и о событиях в Донбассе, где Киев развернул войну с собственным народом.