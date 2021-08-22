В России выявили 20 564 случая ковида за сутки, это минимум с 27 июня

В России зафиксировано 20 564 новых случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки. Это минимум с 27 июня, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Всего с начала пандемии в стране инфекцией заразилось 6 747 087 человек. Больше всего случаев за сутки выявлено в Москве (1661), Санкт-Петербурге (1481), Московской области (1184). За последние 24 часа из больниц в России выписано 15 414 ковидных больных в связи с выздоровлением, за всё время таких было 6 019 466 человек.