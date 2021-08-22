В США ковидным больным пригрозили тюрьмой за нарушение самоизоляции

В Миссисипи Департамент здравоохранения штата опубликовал предостережение, согласно которому пациентов, больных коронавирусной инфекцией, могут оштрафовать на пять тысяч долларов или посадить на пять лет за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщает издание Fox News, такое наказание грозит жителям, которые вместо того, чтобы десять дней сидеть дома на карантине, вышли на улицу. Отмечается, что в штате сложилась серьёзная ситуация с коронавирусом и положение только ухудшается, поэтому департамент был вынужден принять жёсткие меры.