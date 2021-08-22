В США ковидным больным пригрозили тюрьмой за нарушение самоизоляции
Ситуация с коронавирусом в штате ухудшается, население не хочет вакцинироваться, поэтому департамент был вынужден принять жёсткие меры.
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В Миссисипи Департамент здравоохранения штата опубликовал предостережение, согласно которому пациентов, больных коронавирусной инфекцией, могут оштрафовать на пять тысяч долларов или посадить на пять лет за нарушение режима самоизоляции.
Как сообщает издание Fox News, такое наказание грозит жителям, которые вместо того, чтобы десять дней сидеть дома на карантине, вышли на улицу. Отмечается, что в штате сложилась серьёзная ситуация с коронавирусом и положение только ухудшается, поэтому департамент был вынужден принять жёсткие меры.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан. Также глава республики сообщил о вступающих в силу 9 августа новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется специальный санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, торговые центры, самолёты и поезда дальнего следования. В связи с этим в Париже прошли митинги. Как писал Лайф, тогда минимум трое полицейских пострадали в результате стычек с манифестантами. Позже Макрон заявил, что "санитарный кризис не кончился", и призвал всех жителей страны пройти вакцинацию. Он отметил, что, несмотря на сложности, ограничительные меры в стране необходимы.
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