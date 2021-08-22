Центр Гамалеи сделал заготовки для модификации вакцины "Спутник V"

В России учёные на основе штаммов коронавирусной инфекции сделали заготовки, с помощью которых можно будет модифицировать "Спутник V" для более эффективной борьбы с новыми мутациями. Об этом сообщил директор российского Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать [модифицировать вакцину], то мы к этому готовы", — передаёт ТАСС его слова.

При этом Гинцбург уточнил, что на данный момент "Спутник V" справляется с защитой от существующих мутаций ковида и в обновлении вакцины пока необходимости нет.