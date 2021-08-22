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    Центр Гамалеи сделал заготовки для модификации вакцины "Спутник V"

    Уточняется, что на данный момент препарат справляется с защитой от существующих мутаций и в обновлении препарата необходимости пока нет.

    22 августа, 08:13
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    В России учёные на основе штаммов коронавирусной инфекции сделали заготовки, с помощью которых можно будет модифицировать "Спутник V" для более эффективной борьбы с новыми мутациями. Об этом сообщил директор российского Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    "Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать [модифицировать вакцину], то мы к этому готовы", передаёт ТАСС его слова.

    При этом Гинцбург уточнил, что на данный момент "Спутник V" справляется с защитой от существующих мутаций ковида и в обновлении вакцины пока необходимости нет.

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    Ранее Гинцбург назвал сроки начала исследований вакцины с белками нескольких штаммов ковида. В случае если они окажутся успешными, планируется разработать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и гриппа

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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