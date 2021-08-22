Аэропорт Кабула решили закрыть на 48 часов

В Афганистане аэропорт Кабула закроется на 48 часов для обеспечения эвакуации находящихся на его территории. Об этом сообщило агентство Khaama Press.

США и ряд других государств указали своим гражданам, что не нужно приезжать в воздушную гавань, поскольку почти невозможно попасть туда из-за многих тысяч желающих покинуть Афганистан. Сообщается, что для них могут организовать специальные такси, которые доставят таких пассажиров до ворот авиаобъекта.

Как заявил представитель движения "Талибан"* в беседе с РИА "Новости", в ближайшее время планируется наладить ситуацию и открыть дороги для выезда из аэропорта. Это, по мнению организации, необходимо "для соблюдения порядка и закона".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.