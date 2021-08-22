Аэропорт Кабула решили закрыть на 48 часов
У ворот находятся тысячи желающих покинуть страну, из-за чего туда почти невозможно попасть.
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В Афганистане аэропорт Кабула закроется на 48 часов для обеспечения эвакуации находящихся на его территории. Об этом сообщило агентство Khaama Press.
США и ряд других государств указали своим гражданам, что не нужно приезжать в воздушную гавань, поскольку почти невозможно попасть туда из-за многих тысяч желающих покинуть Афганистан. Сообщается, что для них могут организовать специальные такси, которые доставят таких пассажиров до ворот авиаобъекта.
Как заявил представитель движения "Талибан"* в беседе с РИА "Новости", в ближайшее время планируется наладить ситуацию и открыть дороги для выезда из аэропорта. Это, по мнению организации, необходимо "для соблюдения порядка и закона".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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