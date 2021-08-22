В Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021", в рамках которого участники и гости увидят российскую военную технику на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.

Официальная церемония открытия состоится 23 августа. В программе форума предусмотрено три направления: выставочное, демонстрационное и научно-деловое. В течение всей недели гости могут посетить как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия, в частности соревнования по "Танковому биатлону". С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.