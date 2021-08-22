В Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021"
В течение недели гости могут посетить как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия, в частности соревнования по "Танковому биатлону".
Фото © VK / Форум "Армия-2021"
В Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021", в рамках которого участники и гости увидят российскую военную технику на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.
Официальная церемония открытия состоится 23 августа. В программе форума предусмотрено три направления: выставочное, демонстрационное и научно-деловое. В течение всей недели гости могут посетить как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия, в частности соревнования по "Танковому биатлону". С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.
Ранее Лайф писал о том, что на "Армии-2021" представят андроид, способный принимать облик любого человека. Выставка пройдёт с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В число участников мероприятия вошли ведущие вузы России.
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