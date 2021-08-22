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    В Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021"

    В течение недели гости могут посетить как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия, в частности соревнования по "Танковому биатлону".

    22 августа, 07:55
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/armyforum?z=photo-134310958_457240887/album-134310958_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Форум "Армия-2021"</a></p>

    Фото © VK / Форум "Армия-2021"

    В Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021", в рамках которого участники и гости увидят российскую военную технику на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.

    Официальная церемония открытия состоится 23 августа. В программе форума предусмотрено три направления: выставочное, демонстрационное и научно-деловое. В течение всей недели гости могут посетить как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия, в частности соревнования по "Танковому биатлону". С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте.

    Ранее Лайф писал о том, что на "Армии-2021" представят андроид, способный принимать облик любого человека. Выставка пройдёт с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В число участников мероприятия вошли ведущие вузы России.

    В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В

    В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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