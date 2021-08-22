Трамп заявил, что Байден упал на колени перед "Талибаном"
По его мнению, проводить правильную политику против радикалов Америке помешали президентские выборы.
Фото © ТАСС / AP / Seth Wenig
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "упал на колени" перед "Талибаном"*, сдав им Афганистан. С такой речью он выступил перед своими сторонниками.
По словам Трампа, ещё в годы правления ему приходилось общаться с главой политофиса "Талибана" Абдулом Гани Барадаром. Тогда он пригрозил настоящим террором в случае, если талибы будут совершать нападения на американцев. Он также рассказал, что предложил радикалам соглашение, однако выполнить все условия сделки сторонам помешали президентские выборы в США.
"Потом у нас состоялись фальшивые выборы, новый президент. Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: "Заходите, забирайте всё, что у нас есть". Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели", — подчеркнул Трамп.
Напомним, после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана, боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого экс-президент США Дональд Трамп жёстко осудил политику нынешнего лидера Штатов, назвав ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, и потребовал, чтобы глава государства извинился перед своим народом.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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