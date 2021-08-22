Трамп заявил, что Байден упал на колени перед "Талибаном"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "упал на колени" перед "Талибаном"*, сдав им Афганистан. С такой речью он выступил перед своими сторонниками.

По словам Трампа, ещё в годы правления ему приходилось общаться с главой политофиса "Талибана" Абдулом Гани Барадаром. Тогда он пригрозил настоящим террором в случае, если талибы будут совершать нападения на американцев. Он также рассказал, что предложил радикалам соглашение, однако выполнить все условия сделки сторонам помешали президентские выборы в США.

"Потом у нас состоялись фальшивые выборы, новый президент. Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: "Заходите, забирайте всё, что у нас есть". Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели", — подчеркнул Трамп.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.