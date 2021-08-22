Путин поздравил жителей Коми со 100-летним юбилеем республики

"Поздравляю вас со 100-летием Республики Коми. Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное — трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур" , — говорится в сообщении .

Президент отметил, что республика имеет большой потенциал развития, а условия для привлечения инвестиций создаются в регионе уже сейчас. Кроме того, Коми реализует востребованные инициативы в сферах промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул глава государства. Он выразил надежду на то, что регион продолжит держать курс на достижение национальных целей страны.