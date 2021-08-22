Путин поздравил жителей Коми со 100-летним юбилеем республики
Он подчеркнул, что регион имеет большой потенциал развития и постоянно привлекает новые инвестиции.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Коми со столетним юбилеем. Текст его поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летием Республики Коми. Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное — трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур", — говорится в сообщении.
Президент отметил, что республика имеет большой потенциал развития, а условия для привлечения инвестиций создаются в регионе уже сейчас. Кроме того, Коми реализует востребованные инициативы в сферах промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул глава государства. Он выразил надежду на то, что регион продолжит держать курс на достижение национальных целей страны.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города.
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