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    Путин поздравил жителей Коми со 100-летним юбилеем республики

    Он подчеркнул, что регион имеет большой потенциал развития и постоянно привлекает новые инвестиции.

    22 августа, 07:18
    <p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

    Фото © ТАСС / Алексей Никольский

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Коми со столетним юбилеем. Текст его поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    "Поздравляю вас со 100-летием Республики Коми. Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное — трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур", — говорится в сообщении.

    В Коми появится природный заказник федерального значения

    В Коми появится природный заказник федерального значения

    Президент отметил, что республика имеет большой потенциал развития, а условия для привлечения инвестиций создаются в регионе уже сейчас. Кроме того, Коми реализует востребованные инициативы в сферах промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул глава государства. Он выразил надежду на то, что регион продолжит держать курс на достижение национальных целей страны.

    Накануне президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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