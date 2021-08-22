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    Дядя убитой в Тюмени девочки потерял сознание у стихийного мемориала и умер

    Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Причина скоропостижной смерти выясняется.

    22 августа, 07:15
    <p>Фото © Ирина Шарова / <a href="https://72.ru/text/incidents/2021/08/21/70091912/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">72.ru</a></p>

    Фото © Ирина Шарова / 72.ru

    В Тюмени умер дядя девятилетней девочки, которую несколько дней назад нашли мёртвой. Родственник погибшей школьницы упал возле стихийного мемориала, организованного после обнаружения тела ребёнка. Вскоре он скончался в больнице.

    "Это произошло [20 августа] в 4 утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока не известно. Занимаюсь этим вопросом", — рассказала сестра погибшей школьницы порталу 72.ru.

    Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки

    Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки

    Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, с тех пор её местонахождение было неизвестно. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа стало известно, что девятилетнего ребёнка нашли мёртвым.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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