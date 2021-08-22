Дядя убитой в Тюмени девочки потерял сознание у стихийного мемориала и умер

В Тюмени умер дядя девятилетней девочки, которую несколько дней назад нашли мёртвой. Родственник погибшей школьницы упал возле стихийного мемориала, организованного после обнаружения тела ребёнка. Вскоре он скончался в больнице.

"Это произошло [20 августа] в 4 утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока не известно. Занимаюсь этим вопросом", — рассказала сестра погибшей школьницы порталу 72.ru.