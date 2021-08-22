Дядя убитой в Тюмени девочки потерял сознание у стихийного мемориала и умер
Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Причина скоропостижной смерти выясняется.
Фото © Ирина Шарова / 72.ru
В Тюмени умер дядя девятилетней девочки, которую несколько дней назад нашли мёртвой. Родственник погибшей школьницы упал возле стихийного мемориала, организованного после обнаружения тела ребёнка. Вскоре он скончался в больнице.
"Это произошло [20 августа] в 4 утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока не известно. Занимаюсь этим вопросом", — рассказала сестра погибшей школьницы порталу 72.ru.
Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, с тех пор её местонахождение было неизвестно. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа стало известно, что девятилетнего ребёнка нашли мёртвым.
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