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    В Японии отказались предоставить информацию о "просившем убежище россиянине"

    Одни ведомства ссылаются на отсутствие каких-либо данных, другие — на отсутствие указаний властей.

    22 августа, 06:36

    Фото © Pixabay

    Япония отказалась предоставить российской стороне информацию о человеке, который якобы приплыл с курильского острова Кунашир на Хоккайдо и попросил об убежище. Ранее японские СМИ сообщали, что речь идёт о гражданине РФ.

    Как сообщили в генконсульстве в Саппоро, Россия отправила запрос в местную полицию, однако там сообщили, что им практически ничего не известно о ситуации, поскольку делом занимается иммиграционная служба Японии. Только вот там также отказались сотрудничать с российским генконсульством.

    "Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтверждённым гражданством этого человека", — написали дипломаты в "Фейсбуке".

    Власти Японии устанавливают гражданство "попросившего убежище россиянина"

    Власти Японии устанавливают гражданство "попросившего убежище россиянина"

    При этом японское Управление безопасности на море заявляет о полном отсутствии какой-либо информации, а МИД Японии отсылает Россию обратно в иммиграционную службу Саппоро.

    "Круг замкнулся", — добавили в российской дипмиссии.

    Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Mash уточняет, что речь идёт о жителе Сахалина по имени Ваас Феникс Нокард, который уже не впервые пытается провернуть такое путешествие.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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