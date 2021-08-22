В Японии отказались предоставить информацию о "просившем убежище россиянине"
Одни ведомства ссылаются на отсутствие каких-либо данных, другие — на отсутствие указаний властей.
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Япония отказалась предоставить российской стороне информацию о человеке, который якобы приплыл с курильского острова Кунашир на Хоккайдо и попросил об убежище. Ранее японские СМИ сообщали, что речь идёт о гражданине РФ.
Как сообщили в генконсульстве в Саппоро, Россия отправила запрос в местную полицию, однако там сообщили, что им практически ничего не известно о ситуации, поскольку делом занимается иммиграционная служба Японии. Только вот там также отказались сотрудничать с российским генконсульством.
"Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтверждённым гражданством этого человека", — написали дипломаты в "Фейсбуке".
При этом японское Управление безопасности на море заявляет о полном отсутствии какой-либо информации, а МИД Японии отсылает Россию обратно в иммиграционную службу Саппоро.
"Круг замкнулся", — добавили в российской дипмиссии.
Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Mash уточняет, что речь идёт о жителе Сахалина по имени Ваас Феникс Нокард, который уже не впервые пытается провернуть такое путешествие.
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