В Японии отказались предоставить информацию о "просившем убежище россиянине"

Япония отказалась предоставить российской стороне информацию о человеке, который якобы приплыл с курильского острова Кунашир на Хоккайдо и попросил об убежище. Ранее японские СМИ сообщали, что речь идёт о гражданине РФ.

Как сообщили в генконсульстве в Саппоро, Россия отправила запрос в местную полицию, однако там сообщили, что им практически ничего не известно о ситуации, поскольку делом занимается иммиграционная служба Японии. Только вот там также отказались сотрудничать с российским генконсульством.

"Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтверждённым гражданством этого человека", — написали дипломаты в "Фейсбуке".

При этом японское Управление безопасности на море заявляет о полном отсутствии какой-либо информации, а МИД Японии отсылает Россию обратно в иммиграционную службу Саппоро.

"Круг замкнулся", — добавили в российской дипмиссии.