НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Производитель выкупил у подростка "выпуклый" начос за 1,5 млн рублей

    Теперь в семье решают, кому достанутся деньги, так как купил упаковку один человек, а ел — другой.

    22 августа, 06:54
    <p>Фото © eBay</p>

    Фото © eBay

    13-летняя девочка из австралийского Квинсленда обнаружила в упаковке чипсов начос необычной выпуклой формы. За эту находку компания-производитель Doritos заплатила ей двадцать тысяч долларов (почти полтора миллиона рублей). Об этом сообщили в издании Mirror.

    "Я нашла "слойку" в Doritos! Это ценно или мне стоит просто съесть её? Скажите, пожалуйста", написала Райли Стюарт в TikTok, обнаружив необычную "чипсу".

    Ролик стал вирусным, и школьница решила продать находку на онлайн-аукционе eBay. За два часа стартовая цена выросла с одного до пяти тысяч долларов, а затем и до двадцати. После этого eBay свернул аукцион, а лот удалил, но впечатлённые смелостью и предпринимательским духом девочки представители бренда Doritos решили заплатить ей сумму финальной ставки. По словам Райли, сейчас в семье решают, кому достанутся деньги, так как необычный начос нашла она, а упаковку купил отец.

    Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

    Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

    Ранее бумажный платок, которым знаменитый футболист Лионель Месси пользовался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне", выставили на продажу. Его оценили в миллион долларов.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1