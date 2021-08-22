Производитель выкупил у подростка "выпуклый" начос за 1,5 млн рублей

13-летняя девочка из австралийского Квинсленда обнаружила в упаковке чипсов начос необычной выпуклой формы. За эту находку компания-производитель Doritos заплатила ей двадцать тысяч долларов (почти полтора миллиона рублей). Об этом сообщили в издании Mirror.

"Я нашла "слойку" в Doritos! Это ценно или мне стоит просто съесть её? Скажите, пожалуйста", — написала Райли Стюарт в TikTok, обнаружив необычную "чипсу".

Ролик стал вирусным, и школьница решила продать находку на онлайн-аукционе eBay. За два часа стартовая цена выросла с одного до пяти тысяч долларов, а затем и до двадцати. После этого eBay свернул аукцион, а лот удалил, но впечатлённые смелостью и предпринимательским духом девочки представители бренда Doritos решили заплатить ей сумму финальной ставки. По словам Райли, сейчас в семье решают, кому достанутся деньги, так как необычный начос нашла она, а упаковку купил отец.