Гигантский триколор развернули на Поклонной горе в честь Дня флага России

На День Российского флага в Москве развернули километровое полотно. Видео © LIFE

22 августа в России отмечается День Российского флага. В честь 30-летнего юбилея жители столицы развернули гигантский триколор на Поклонной горе. Лайф побывал на флешмобе.

Триколор имеет размер 1000 квадратных метров и уже занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Участники патриотической акции признались, что испытывают от происходящего восхищение.

"Мы горды, что можем держать наш флаг, флаг нашей любимой страны", — сказал один из волонтёров.