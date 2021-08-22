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    Гигантский триколор развернули на Поклонной горе в честь Дня флага России

    Полотно имеет размер 1000 квадратных метров и уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

    22 августа, 07:40

    Фото © LIFE

    На День Российского флага в Москве развернули километровое полотно. Видео © LIFE

    22 августа в России отмечается День Российского флага. В честь 30-летнего юбилея жители столицы развернули гигантский триколор на Поклонной горе. Лайф побывал на флешмобе.

    Триколор имеет размер 1000 квадратных метров и уже занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Участники патриотической акции признались, что испытывают от происходящего восхищение.

    "Мы горды, что можем держать наш флаг, флаг нашей любимой страны", — сказал один из волонтёров.

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    Ранее Лайф рассказывал, что активисты и жители Кронштадта развернули гигантское полотно с государственным триколором на площади возле Морского собора святителя Николая Чудотворца.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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