Гигантский триколор развернули на Поклонной горе в честь Дня флага России
Полотно имеет размер 1000 квадратных метров и уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото © LIFE
На День Российского флага в Москве развернули километровое полотно. Видео © LIFE
22 августа в России отмечается День Российского флага. В честь 30-летнего юбилея жители столицы развернули гигантский триколор на Поклонной горе. Лайф побывал на флешмобе.
Триколор имеет размер 1000 квадратных метров и уже занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Участники патриотической акции признались, что испытывают от происходящего восхищение.
"Мы горды, что можем держать наш флаг, флаг нашей любимой страны", — сказал один из волонтёров.
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Ранее Лайф рассказывал, что активисты и жители Кронштадта развернули гигантское полотно с государственным триколором на площади возле Морского собора святителя Николая Чудотворца.
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