В Китае рассказали о правилах поведения в гостях у россиян

Житель Китая рассказал, как правильно вести себя, находясь в гостях у россиян. Пользователь портала Soho первым делом отметил пунктуальность — опаздывать в гости в России не принято.

Он считает, что приходить рано тоже не следует, но о встречах обязательно нужно договариваться. Автор статьи добавил, что лучше прийти в гости с подарком: например, это могут быть цветы. Он заметил, что если принимающие гостей не проявляют инициативу в рукопожатии, то следует просто приветственно кивнуть.

"У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом", — пишет он.

По словам иностранца, трапезу за столом россияне любят разбавлять разговорами о политике и семье, а погоду обсуждать не любят. Автор отметил, что даже если россияне просят задержаться в гостях, то надолго оставаться не нужно.

"Прощаясь, россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай", — отметил он и добавил, что русские следуют традиции не прощаться "через порог".