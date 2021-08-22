НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В Китае рассказали о правилах поведения в гостях у россиян

    Один из главных советов — слишком рано приходить не следует, но о встречах обязательно нужно договариваться.

    22 августа, 07:50
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Житель Китая рассказал, как правильно вести себя, находясь в гостях у россиян. Пользователь портала Soho первым делом отметил пунктуальность — опаздывать в гости в России не принято.

    Он считает, что приходить рано тоже не следует, но о встречах обязательно нужно договариваться. Автор статьи добавил, что лучше прийти в гости с подарком: например, это могут быть цветы. Он заметил, что если принимающие гостей не проявляют инициативу в рукопожатии, то следует просто приветственно кивнуть.

    "У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом", — пишет он.

    "Мясо есть мясо": Немецкий журналист-вегетарианец капитулировал перед пельменями

    "Мясо есть мясо": Немецкий журналист-вегетарианец капитулировал перед пельменями

    По словам иностранца, трапезу за столом россияне любят разбавлять разговорами о политике и семье, а погоду обсуждать не любят. Автор отметил, что даже если россияне просят задержаться в гостях, то надолго оставаться не нужно.

    "Прощаясь, россияне обычно только провожают гостей до дверей и машут рукой вслед — это их обычай", — отметил он и добавил, что русские следуют традиции не прощаться "через порог".

    Ранее Лайф рассказал, какую уличную еду в России китайцы считают лучшей. Житель Поднебесной отметил, что шашлык стоит запивать квасом, а российское мороженое приятно тает во рту.

    Финский журналист рассказал о "странных ритуалах" в русских банях

    Финский журналист рассказал о "странных ритуалах" в русских банях

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1