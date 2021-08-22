Семеро афганцев погибли в давке у аэропорта Кабула

Семь граждан Афганистана погибли во время давки возле международного аэропорта Кабула. Об этом говорится в официальном заявлении, распространённом Минобороны Великобритании.

"Наши мысли о семьях семи афганских гражданских лиц, которые, к сожалению, погибли в давке в Кабуле. Ситуация на месте остаётся чрезвычайно сложной, но мы делаем всё, что можем, чтобы справиться с ситуацией максимально безопасным способом", — приводит сообщение ведомства телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что во время давки погибло три человека. Как рассказал журналист телеканала SkyNews, он видел несколько тел, которые вытащили из толпы у воздушной гавани.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города через аэропорт, некоторые попытки закончились трагедией. Позже воздушная гавань перестала обслуживать гражданские рейсы.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.