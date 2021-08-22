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    Семеро афганцев погибли в давке у аэропорта Кабула

    Ранее сообщалось только о трёх телах, которые видели журналисты.

    22 августа, 08:07

    Скриншот из видео © Соцсети

    Семь граждан Афганистана погибли во время давки возле международного аэропорта Кабула. Об этом говорится в официальном заявлении, распространённом Минобороны Великобритании.

    "Наши мысли о семьях семи афганских гражданских лиц, которые, к сожалению, погибли в давке в Кабуле. Ситуация на месте остаётся чрезвычайно сложной, но мы делаем всё, что можем, чтобы справиться с ситуацией максимально безопасным способом", — приводит сообщение ведомства телеканал ABC.

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    Ранее сообщалось, что во время давки погибло три человека. Как рассказал журналист телеканала SkyNews, он видел несколько тел, которые вытащили из толпы у воздушной гавани.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города через аэропорт, некоторые попытки закончились трагедией. Позже воздушная гавань перестала обслуживать гражданские рейсы.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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