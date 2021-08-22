В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за разрушительного урагана "Генри"

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за приближения урагана "Генри" с Атлантического океана. Мобилизованы солдаты Национальной гвардии США для спасения "Большого яблока" от стихии.

"Я объявил режим ЧС перед приближением урагана "Генри". 500 солдат Национальной гвардии были мобилизованы, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования", — написал Куомо в "Твиттере".

По мнению политика, стихийное бедствие сравнимо по своей силе с ураганом "Сэнди" в 2012 году, из-за которого погибло больше 100 человек, в том числе 43 жителя Нью-Йорка.

По данным ABC News, максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 33,5 м/с. Он находится на расстоянии около 750 км к югу от острова Лонг-Айленд. Ураган движется на северо-запад со скоростью 9,8 м/с. в Нью-Йорке и Коннектикуте планируют приостановить железнодорожное сообщение и работу метро. Возможна также приостановка авиасообщения.