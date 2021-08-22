В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за разрушительного урагана "Генри"
Местные власти сравнили данное стихийное бедствие с другим ураганом, который унёс жизнь более ста человек.
Кадр из видео © Twitter / CrocLeReporteur
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за приближения урагана "Генри" с Атлантического океана. Мобилизованы солдаты Национальной гвардии США для спасения "Большого яблока" от стихии.
"Я объявил режим ЧС перед приближением урагана "Генри". 500 солдат Национальной гвардии были мобилизованы, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования", — написал Куомо в "Твиттере".
По мнению политика, стихийное бедствие сравнимо по своей силе с ураганом "Сэнди" в 2012 году, из-за которого погибло больше 100 человек, в том числе 43 жителя Нью-Йорка.
По данным ABC News, максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 33,5 м/с. Он находится на расстоянии около 750 км к югу от острова Лонг-Айленд. Ураган движется на северо-запад со скоростью 9,8 м/с. в Нью-Йорке и Коннектикуте планируют приостановить железнодорожное сообщение и работу метро. Возможна также приостановка авиасообщения.
Ранее Лайф сообщал, что в результате удара урагана "Грейс" по восточному побережью Мексики погибло семь человек. Кроме того, стихия оставила без электричества более полумиллиона человек.
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