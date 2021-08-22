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    В России за сутки зафиксировали минимум смертей от ковида с 26 июля

    За это же время в стране выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

    22 августа, 08:37
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

    В России зафиксировали 762 летальных исхода от ковида за сутки против 797 днём ранее. Этот показатель стал минимальным с 26 июля, следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    Но в оперштабе отмечают, что условная летальность заболевания осталась на уровне 2,61%. Окончательный её показатель можно будет определить только после завершения эпидемии.

    Назван регион с наименьшим темпом прироста новых случаев ковида

    Назван регион с наименьшим темпом прироста новых случаев ковида

    Также Лайф писал, что в России выявили 20 564 случая ковида за сутки, это минимум с 27 июня. Всего с начала пандемии в стране инфекцией заразилось 6 747 087 человек. Больше всего случаев за сутки выявлено в Москве (1661), Санкт-Петербурге (1481), Московской области (1184).

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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