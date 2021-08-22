В России за сутки зафиксировали минимум смертей от ковида с 26 июля
За это же время в стране выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В России зафиксировали 762 летальных исхода от ковида за сутки против 797 днём ранее. Этот показатель стал минимальным с 26 июля, следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Но в оперштабе отмечают, что условная летальность заболевания осталась на уровне 2,61%. Окончательный её показатель можно будет определить только после завершения эпидемии.
Также Лайф писал, что в России выявили 20 564 случая ковида за сутки, это минимум с 27 июня. Всего с начала пандемии в стране инфекцией заразилось 6 747 087 человек. Больше всего случаев за сутки выявлено в Москве (1661), Санкт-Петербурге (1481), Московской области (1184).
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