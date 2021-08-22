В России за сутки зафиксировали минимум смертей от ковида с 26 июля

В России зафиксировали 762 летальных исхода от ковида за сутки против 797 днём ранее. Этот показатель стал минимальным с 26 июля, следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Но в оперштабе отмечают, что условная летальность заболевания осталась на уровне 2,61%. Окончательный её показатель можно будет определить только после завершения эпидемии.