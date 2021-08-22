В России началась разработка морского ударного дрона-камикадзе
Отмечается, что это будет первый отечественный образец летательных аппаратов такого типа.
Фото © "Ростех"
Компания ZALA Aero, которая входит в госкорпорацию "Ростех", разрабатывает морскую версию ударного беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА. Об этом сообщил руководитель спецпроектов компании Никита Хамитов на военно-техническом форуме "Армия-2021".
"Опережая момент формирования требований заказчика, мы инициативно начали работу над "морской" модификацией КУБ-БЛА с возможностью эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения, что значительно увеличивает их боевые возможности", — сказал он.
Отмечается, что это будет первый российский образец беспилотных летательных аппаратов такого типа.
Напомним, сегодня в Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021". В течение недели гости могут посетить как протокольные, так и культурно-массовые мероприятия, в частности соревнования по "Танковому биатлону".
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