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    В России разрабатывают новый "самолёт Судного дня"

    Ожидается, что воздушное судно будет построено на базе Ил-96-400М и заменит устаревшие Ил-80.

    22 августа, 09:01
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Российская авиационная промышленность ведёт работу над разработкой нового "самолёта Судного дня" для Министерства обороны РФ. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

    "Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство", — сказал он в беседе с "Интерфаксом".

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    Мантуров подчеркнул, что на сегодняшний день Россия способна выпускать лайнеры любого класса, в том числе такие сложные машины для нужд российских военных.

    Как ранее сообщал Лайф, новый самолёт Судного дня может быть разработан на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Тогда речь шла о работе над двумя лайнерами спецназначения, которые придут на смену имеющимся Ил-80.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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