В России разрабатывают новый "самолёт Судного дня"
Ожидается, что воздушное судно будет построено на базе Ил-96-400М и заменит устаревшие Ил-80.
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Российская авиационная промышленность ведёт работу над разработкой нового "самолёта Судного дня" для Министерства обороны РФ. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство", — сказал он в беседе с "Интерфаксом".
Мантуров подчеркнул, что на сегодняшний день Россия способна выпускать лайнеры любого класса, в том числе такие сложные машины для нужд российских военных.
Как ранее сообщал Лайф, новый самолёт Судного дня может быть разработан на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Тогда речь шла о работе над двумя лайнерами спецназначения, которые придут на смену имеющимся Ил-80.
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