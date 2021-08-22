В России разрабатывают новый "самолёт Судного дня"

Российская авиационная промышленность ведёт работу над разработкой нового "самолёта Судного дня" для Министерства обороны РФ. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство", — сказал он в беседе с "Интерфаксом".

Мантуров подчеркнул, что на сегодняшний день Россия способна выпускать лайнеры любого класса, в том числе такие сложные машины для нужд российских военных.