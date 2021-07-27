Особый самолёт

В конце июля 2021 года стало известно, что в ближайшее время Минобороны получит два модернизированных "самолёта судного дня". Эти машины, предположительно, сменят на боевой службе устаревающие Ил-80, которые были разработаны и построены в конце 80-х годов и несколько раз проходили глубокую модернизацию. По словам собеседников Лайфа в Минобороны, новая техника обеспечит надёжную систему управления войсками "на поколения вперёд".

Проект носит название "Звено-3С". По имеющимся данным, строить самолёты для управления войсками в случае ядерной войны будут на базе Ил-96-400М. Эта модификация — развитие модели Ил-96-300ПУ, на которой летает президент России Владимир Путин. Однако новая машина существенно отличается от своих предшественников: воздушный командный пункт на базе Ил-96-400 может получить сверхэффективные авиадвигатели ПС-90 (или их модернизированную версию), а также увеличенные топливные баки. Это позволит достигнуть самой высокой продолжительности полёта: в перспективе разработчики могут увеличить дальность нового "самолёта судного дня" с девяти тысяч километров, как у гражданской версии, до почти шестнадцати тысяч.

Для чего он нужен?

Четыре Ил-80 и два Ил-76 в аэропорту Чкаловский, 2011 год. Фото © Wikipedia

Всего в распоряжении российских военных находится шесть подобных самолётов. Четыре Ил-80 постоянно находятся на военном аэродроме в Чкаловском и минимум два всегда готовы к вылету. Ещё две машины для управления войсками построены на базе Ил-76. Они взлетают для оперативной поддержки и обеспечения связи во время крупных учений по стратегической безопасности.

По своей сути самолёты Ил-80 или Ил-76 — это летающий военный штаб. В критический момент они смогут заменить собой Национальный центр управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве. Что находится внутри таких самолётов — неизвестно. Попытка проникнуть внутрь, сфотографировать или выкрасть что-то с борта приравнивается к государственной измене, а сами машины во время боевого дежурства усиленно охраняют специальные подразделения. Однако в 2020 году с одним из таких самолётов случился громкий скандал.

Ил-80 — воздушный командный пункт. Фото © Wikipedia

Пока Ил-80 находился на плановом обслуживании и модернизации в Таганроге, неизвестные вынесли из его отсеков около 30 радиостанций и электронных блоков. Тогда эксперты даже говорили об угрозе национальной безопасности, однако производители и разработчики заверили, что никакой опасности нет. У потенциального противника самолёты на случай ядерной войны тоже имеются: на вооружении специального отряда ВВС США находится четыре таких борта. Все они построены на базе пассажирского Boeing 747 и приписаны к авиабазе в штате Небраска. Эти машины значительно старше российских — E-4B Nightwatch были приняты на вооружение ещё в 1974 году. Одна из них находится в постоянной боевой готовности, может подняться в небо за несколько минут и автоматически "принимает командование" ядерными силами, если президент США покидает территорию страны.

Отмашка для "Периметра"

Воздушный пункт управления отличается по составу оборудования от всех самолётов ВКС примерно так же, как "Майбах" отличается от обычного "Мерседеса". Пятым бортом с такими же возможностями является президентский Ил-96, однако, по данным специалистов, его редко рассматривают как основной транспорт президента в случае начала полномасштабной ядерной войны — за перемещениями этого самолёта военные других стран и в первую очередь США следят особенно пристально. "Самолёты судного дня" интересуют Пентагон не меньше, однако их перемещение может быть более скрытным: их можно размещать на разных аэродромах и использовать как по одиночке, так и вместе.

По предварительным данным, российские "найтвотчи" на базе Ил-96 получат новое обозначение. По неподтверждённым данным, особенностью нового самолёта может стать урезанный состав экипажа: вместо людей проверять алгоритмы и пусковые коды баллистических ракет будет специально обученная нейросеть. По слухам, такой же алгоритм определяет параметры для боевой работы в составе российской системы "Периметр" — механизма гарантированного ответного ядерного удара, который работает автономно и не подвержен влиянию извне.

Время работы новых самолётов будет ограничиваться только топливом, состоянием масла и других жидкостей. Бывший командир Ил-96, пилот-инструктор Андрей Левитин поясняет: если к такому самолёту вовремя отправлять самолёты-заправщики, то он может находиться в воздухе практически бесконечно.

Когда идёт речь о создании самолётов под такие задачи, все системы проверяются по двести раз. У Ил-96 и без того надёжность исключительная, а в случае с военной модификацией она будет ещё выше. Чтобы такой борт находился в максимальной безопасности, к нему время от времени могут отправлять самолёт-заправщик. Если это делать регулярно, то такая машина может находиться в воздухе неделями, если не месяцами Андрей Левитин Бывший командир Ил-96, пилот-инструктор

Всего, по предварительным данным, в первой установочной партии российские военные могут получить два самолёта Ил-96. На них частично установят оборудование с Ил-80. Какое именно оборудование перенесут со старых машин на новые — неизвестно. По слухам, место знаменитой антенны, которая нужна для связи с подводными лодками, может занять более продвинутая засекреченная система квантовой связи (ЗСКВ), с помощью которой с борта можно будет "позвонить" на любую подводную лодку в режиме реального времени.