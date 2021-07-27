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Ядерное "Звено": Зачем Россия создаёт новый "самолёт судного дня"

Разработка этих самолётов долгое время держалась в секрете. Новые машины получат "расширенные боевые возможности" и будут практически незаметны для радаров противника.

26 июля, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Особый самолёт

В конце июля 2021 года стало известно, что в ближайшее время Минобороны получит два модернизированных "самолёта судного дня". Эти машины, предположительно, сменят на боевой службе устаревающие Ил-80, которые были разработаны и построены в конце 80-х годов и несколько раз проходили глубокую модернизацию. По словам собеседников Лайфа в Минобороны, новая техника обеспечит надёжную систему управления войсками "на поколения вперёд".

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Проект носит название "Звено-3С". По имеющимся данным, строить самолёты для управления войсками в случае ядерной войны будут на базе Ил-96-400М. Эта модификация — развитие модели Ил-96-300ПУ, на которой летает президент России Владимир Путин. Однако новая машина существенно отличается от своих предшественников: воздушный командный пункт на базе Ил-96-400 может получить сверхэффективные авиадвигатели ПС-90 (или их модернизированную версию), а также увеличенные топливные баки. Это позволит достигнуть самой высокой продолжительности полёта: в перспективе разработчики могут увеличить дальность нового "самолёта судного дня" с девяти тысяч километров, как у гражданской версии, до почти шестнадцати тысяч.

Для чего он нужен?

Четыре Ил-80 и два Ил-76 в аэропорту Чкаловский, 2011 год. Фото © Wikipedia

Четыре Ил-80 и два Ил-76 в аэропорту Чкаловский, 2011 год. Фото © Wikipedia

Всего в распоряжении российских военных находится шесть подобных самолётов. Четыре Ил-80 постоянно находятся на военном аэродроме в Чкаловском и минимум два всегда готовы к вылету. Ещё две машины для управления войсками построены на базе Ил-76. Они взлетают для оперативной поддержки и обеспечения связи во время крупных учений по стратегической безопасности.

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По своей сути самолёты Ил-80 или Ил-76 — это летающий военный штаб. В критический момент они смогут заменить собой Национальный центр управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве. Что находится внутри таких самолётов — неизвестно. Попытка проникнуть внутрь, сфотографировать или выкрасть что-то с борта приравнивается к государственной измене, а сами машины во время боевого дежурства усиленно охраняют специальные подразделения. Однако в 2020 году с одним из таких самолётов случился громкий скандал.

Ил-80 — воздушный командный пункт. Фото © Wikipedia

Ил-80 — воздушный командный пункт. Фото © Wikipedia

Пока Ил-80 находился на плановом обслуживании и модернизации в Таганроге, неизвестные вынесли из его отсеков около 30 радиостанций и электронных блоков. Тогда эксперты даже говорили об угрозе национальной безопасности, однако производители и разработчики заверили, что никакой опасности нет. У потенциального противника самолёты на случай ядерной войны тоже имеются: на вооружении специального отряда ВВС США находится четыре таких борта. Все они построены на базе пассажирского Boeing 747 и приписаны к авиабазе в штате Небраска. Эти машины значительно старше российских — E-4B Nightwatch были приняты на вооружение ещё в 1974 году. Одна из них находится в постоянной боевой готовности, может подняться в небо за несколько минут и автоматически "принимает командование" ядерными силами, если президент США покидает территорию страны.

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Отмашка для "Периметра"

Воздушный пункт управления отличается по составу оборудования от всех самолётов ВКС примерно так же, как "Майбах" отличается от обычного "Мерседеса". Пятым бортом с такими же возможностями является президентский Ил-96, однако, по данным специалистов, его редко рассматривают как основной транспорт президента в случае начала полномасштабной ядерной войны — за перемещениями этого самолёта военные других стран и в первую очередь США следят особенно пристально. "Самолёты судного дня" интересуют Пентагон не меньше, однако их перемещение может быть более скрытным: их можно размещать на разных аэродромах и использовать как по одиночке, так и вместе.

Ил-96-400М. Фото © Wikipedia / Dmitry Terekhov

Ил-96-400М. Фото © Wikipedia / Dmitry Terekhov

По предварительным данным, российские "найтвотчи" на базе Ил-96 получат новое обозначение. По неподтверждённым данным, особенностью нового самолёта может стать урезанный состав экипажа: вместо людей проверять алгоритмы и пусковые коды баллистических ракет будет специально обученная нейросеть. По слухам, такой же алгоритм определяет параметры для боевой работы в составе российской системы "Периметр" — механизма гарантированного ответного ядерного удара, который работает автономно и не подвержен влиянию извне.

Время работы новых самолётов будет ограничиваться только топливом, состоянием масла и других жидкостей. Бывший командир Ил-96, пилот-инструктор Андрей Левитин поясняет: если к такому самолёту вовремя отправлять самолёты-заправщики, то он может находиться в воздухе практически бесконечно.

Когда идёт речь о создании самолётов под такие задачи, все системы проверяются по двести раз. У Ил-96 и без того надёжность исключительная, а в случае с военной модификацией она будет ещё выше. Чтобы такой борт находился в максимальной безопасности, к нему время от времени могут отправлять самолёт-заправщик. Если это делать регулярно, то такая машина может находиться в воздухе неделями, если не месяцами

Андрей Левитин

Бывший командир Ил-96, пилот-инструктор

Всего, по предварительным данным, в первой установочной партии российские военные могут получить два самолёта Ил-96. На них частично установят оборудование с Ил-80. Какое именно оборудование перенесут со старых машин на новые — неизвестно. По слухам, место знаменитой антенны, которая нужна для связи с подводными лодками, может занять более продвинутая засекреченная система квантовой связи (ЗСКВ), с помощью которой с борта можно будет "позвонить" на любую подводную лодку в режиме реального времени.

Российские авиаперевозчики уже несколько лет не эксплуатируют машины этого типа. "Аэрофлот" отказался от таких самолётов ещё в 2014-м. Сейчас Ил-96 летают исключительно в "президентском спецназе" — лётном отряде "Россия". Ещё два лайнера используются кубинской авиакомпанией Cubana. На воронежском авиазаводе разработкой нового специального самолёта занимаются с 2016 года. Первая машина практически готова — в 2021 году на ней могут провести пуск двигателей и проверку всех систем, а уже в 2022-м новейший "самолёт судного дня" может оказаться в войсках.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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