"Калашников" презентовал опытный образец нового пистолета-пулемёта ППК-20

Как рассказал заместитель генерального директора компании Денис Фисенко, оружие уже прошло испытания в государственном лётно-испытательном центре Минобороны РФ, который находится в Ахтубинске, где создатели ППК-20 продемонстрировали возможность размещения пистолета-пулемёта в катапультном кресле военных самолётов. От своего предшественника "Витязя-СН" новая разработка отличается повышенной эргономикой и большей надёжностью.

Как рассказывал Лайф, ППК-20 может быть включён в набор выживания российских военных лётчиков, в который на сегодняшний день входят продукты, аптечка, нож, средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. При этом стрелковое оружие в наборе не предусмотрено, но лётчику разрешается взять с собой в полёт личный пистолет.