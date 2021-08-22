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    "Калашников" презентовал опытный образец нового пистолета-пулемёта ППК-20

    Как рассказали в компании, оружие уже прошло испытания и зарекомендовало себя как подходящее для военных лётчиков.

    22 августа, 10:09
    <p>Фото © <a href="https://kalashnikovgroup.ru/press-center/news/predstavlen_pistolet-pulemet_kalashnikova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kalashnikovgroup.ru</a></p>

    Фото © kalashnikovgroup.ru

    Концерн "Калашников" впервые показал опытный образец нового пистолета-пулемёта для лётчиков ППК-20. Презентация прошла в рамках военного форума "Армия-2021", который стартовал сегодня в Подмосковье.

    Как рассказал заместитель генерального директора компании Денис Фисенко, оружие уже прошло испытания в государственном лётно-испытательном центре Минобороны РФ, который находится в Ахтубинске, где создатели ППК-20 продемонстрировали возможность размещения пистолета-пулемёта в катапультном кресле военных самолётов. От своего предшественника "Витязя-СН" новая разработка отличается повышенной эргономикой и большей надёжностью.

    В Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021"

    В Подмосковье открывается международный военно-технический форум "Армия-2021"

    Как рассказывал Лайф, ППК-20 может быть включён в набор выживания российских военных лётчиков, в который на сегодняшний день входят продукты, аптечка, нож, средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. При этом стрелковое оружие в наборе не предусмотрено, но лётчику разрешается взять с собой в полёт личный пистолет.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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