"Силой прорываться не буду": Кличко пожаловался, что его не пустили в аэропорт встречать Меркель
Сотрудники охранной службы объяснили запрет тем, что политика нет в списках.
Видео © "Телеграм" / Віталій Кличко
Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт Борисполь встречать Ангелу Меркель, которая сегодня прилетит на Украину с последним визитом в роли канцлера. Об этом политик рассказал в своём телеграм-канале.
"Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время её прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", — посетовал градоначальник.
Он даже показал коллаж из фото встречи Меркель в 2018-м и 2021 году. Также Кличко опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники охранной службы в аэропорту отказываются его пропустить, объясняя это тем, что мэра нет в списках.
Ранее журналисты заблокированных Зеленским телеканалов попросили Меркель о встрече. Отмечается, в случае если у канцлера Германии не найдётся времени на неё, то они призвали просто отреагировать на ситуацию.
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