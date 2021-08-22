НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Силой прорываться не буду": Кличко пожаловался, что его не пустили в аэропорт встречать Меркель

    Сотрудники охранной службы объяснили запрет тем, что политика нет в списках.

    22 августа, 10:06

    Видео © "Телеграм" / Віталій Кличко

    Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт Борисполь встречать Ангелу Меркель, которая сегодня прилетит на Украину с последним визитом в роли канцлера. Об этом политик рассказал в своём телеграм-канале.

    "Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время её прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду",посетовал градоначальник.

    Он даже показал коллаж из фото встречи Меркель в 2018-м и 2021 году. Также Кличко опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники охранной службы в аэропорту отказываются его пропустить, объясняя это тем, что мэра нет в списках.

    "Большие риски": На Украине раскрыли опасность переговоров Зеленского с Меркель

    "Большие риски": На Украине раскрыли опасность переговоров Зеленского с Меркель

    Ранее журналисты заблокированных Зеленским телеканалов попросили Меркель о встрече. Отмечается, в случае если у канцлера Германии не найдётся времени на неё, то они призвали просто отреагировать на ситуацию.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1