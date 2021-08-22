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    Три человека погибли в результате стрельбы в Марселе

    Сперва застрелены были двое пожарных, а затем похищен и убит мужчина.

    22 августа, 09:49
    <p>Фото © AP/ТАСС</p>

    Фото © AP/ТАСС

    Три человека погибли в результате стрельбы во французском Марселе в ночь на воскресенье. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Отмечается, что речь идёт о двух инцидентах. Первый произошёл в 14-м округе города около полуночи. В результате погибли двое пожарных 25 и 26 лет. На месте полицейские нашли гильзы калибра 7.62 и 9 мм.

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    Второй случай произошёл глубокой ночью в 4-м округе Марселя. Там люди в капюшонах сперва похитили, а затем застрелили мужчину. После этого его тело положили в машину, которую подожгли.

    Ранее Лайф сообщал, что во французском городе Сент-Этьен мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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