Три человека погибли в результате стрельбы в Марселе

Три человека погибли в результате стрельбы во французском Марселе в ночь на воскресенье. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что речь идёт о двух инцидентах. Первый произошёл в 14-м округе города около полуночи. В результате погибли двое пожарных 25 и 26 лет. На месте полицейские нашли гильзы калибра 7.62 и 9 мм.

Второй случай произошёл глубокой ночью в 4-м округе Марселя. Там люди в капюшонах сперва похитили, а затем застрелили мужчину. После этого его тело положили в машину, которую подожгли.