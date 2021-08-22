Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Нижним Новгородом
Столкновение произошло ночью на 446-м километре автодороги М7 "Волга" рядом с населённым пунктом Ветчак Кстовского района Нижегородской области.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
В ДТП на трассе М7 "Волга" в Нижегородской области погиб один мужчина, ещё восемь человек получили различные травмы, сообщило ГУ МЧС России по региону.
"Произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса "Рено" (в нём находились восемь человек) и грузового автомобиля "Скания". В результате ДТП пострадали восемь человек, детей нет, погиб один человек", — говорится в сообщении.
ДТП произошло ночью на 446-м километре автодороги М7 "Волга" рядом с населённым пунктом Ветчак Кстовского района Нижегородской области. Региональная прокуратура начала проверку по факту ДТП. Кстовскому городскому прокурору предстоит установить причины происшествия и оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.
Накануне Лайф сообщал об аварии под Нижним Новгородом, в которой пострадало 10 человек. Автобус влетел в опору водопровода, согласно предварительным данным, водитель в момент аварии принимал от пассажиров деньги за проезд.
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