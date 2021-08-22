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    Порошенко посетил литургию Варфоломея в Софийском соборе в Киеве

    Присутствовавшие, в том числе служители церкви, обрадовались его приезду и стали с ним фотографироваться.

    22 августа, 09:38

    Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко принял участие в литургии Константинопольского патриарха Варфоломея с раскольниками в Софийском соборе в Киеве.

    "Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем — предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришёл свет Христовой веры", цитирует Порошенко пресс-служба партии.

    На официальном сайте опубликовано видео приезда политика. Присутствовавшие, в том числе служители церкви, обрадовались его приезду и стали с ним фотографироваться. Порошенко никому не отказывал, с радостью позировал и помогал делать снимки.

    Верующие сожгли чучело константинопольского патриарха Варфоломея в центре Киева

    Верующие сожгли чучело константинопольского патриарха Варфоломея в центре Киева

    Ранее в Киеве начались задержания на митинге против патриарха Варфоломея. Первым силовики поймали протестующего с плакатом "Андреевская церковь — достояние православия, а не сатанизма".

    Напомним, в начале 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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