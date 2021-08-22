Порошенко посетил литургию Варфоломея в Софийском соборе в Киеве

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко принял участие в литургии Константинопольского патриарха Варфоломея с раскольниками в Софийском соборе в Киеве.

"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем — предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришёл свет Христовой веры", — цитирует Порошенко пресс-служба партии.

На официальном сайте опубликовано видео приезда политика. Присутствовавшие, в том числе служители церкви, обрадовались его приезду и стали с ним фотографироваться. Порошенко никому не отказывал, с радостью позировал и помогал делать снимки.

Ранее в Киеве начались задержания на митинге против патриарха Варфоломея. Первым силовики поймали протестующего с плакатом "Андреевская церковь — достояние православия, а не сатанизма".