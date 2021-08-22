Матвиенко призвала уважать флаг России и хранить память предков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в День российского флага (отмечается 22 августа) заявила, что он вызывает у неё глубокое уважение. К тому же он отражает преемственность поколений и очень красив с художественной точки зрения, отметила спикер.

"Я лично считаю одним из показателей принятия, если хотите, флага его использование в художественных целях. Белый, синий, красный — само по себе удачное, красивое сочетание. Дизайнерам удобно его использовать, подчёркивая российское происхождение спортсменов, мероприятий, товаров, в конце концов. И такое сочетание снова стало прочно ассоциироваться с Россией", — сказала она в интервью "Парламентской газете".

Валентина Матвиенко напомнила, что флаг России появился не 30 лет назад, а почти 300 и прошёл через множество испытаний. Он был создан по инициативе Петра Великого с его личным участием — сохранились сделанные им собственноручные рисунки. При Александре II в качестве государственного был спонтанно учреждён государственный чёрно-жёлто-белый флаг. Александр III вернул триколор на место общенационального символа.

"Мне нравится флаг моей страны. И к нему я отношусь с уважением. Политический строй менялся, символы менялись, но страна оставалась, народ оставался. Ради памяти наших предков надо сохранять уважение и к символам, которые были им дороги", — заключила Матвиенко.