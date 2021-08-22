Диетолог назвала способ снизить уровень "плохого" холестерина без лекарств

Снизить уровень "плохого" холестерина в крови помогут регулярные занятия спортом и правильное питание. Об этом диетолог Дюрдане Кескинер рассказала газете Sözcü.

По словам специалиста, холестерин бывает "хорошим" (ЛПВП) и "плохим" (ЛПНП). Они должны быть сбалансированы в организме — чтобы этого добиться, нужна специальная диета. Следует отдать предпочтение ненасыщенным жирам, но не употреблять твёрдые жиры, например маргарин и сало. Кескинер советует исключить жирное мясо, колбасные изделия, жареное и фастфуд, а при употреблении молочных продуктов надо отдавать предпочтение нежирным продуктам.

Диетолог напомнила, что важно пить воду и есть больше клетчатки — рацион можно разнообразить отрубями, бобовыми, цельнозерновым хлебом, орехами, семенами и яблоками. Этот фрукт, груши и грейпфруты богаты полезным пектином. Также полезны лук и чеснок, а из напитков — чёрный и зелёный чай, в котором содержатся катехины.