Названы два сценария развития "Крымской платформы"

Судьба киевского саммита "Крымская платформа" крайне пессимистична. Таким мнением с РИА "Новости" поделился вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его оценке, крымский вопрос в повестке западных стран со временем сойдёт на нет и какой-либо последовательной позиции ожидать не стоит. А саммит ждёт два варианта развития событий.

"Возможны два сценария. Первый, и он наиболее вероятный, что в процессе работы эта платформа просто девальвируется и причина тому очевидна: постепенная утрата интереса США к Украине. Второй сценарий также пессимистичный для Украины, когда страны, которые привлечены к участию, изначально займут пассивную позицию и ограничатся исключительно декларативными действиями и заявлениями", — заявил Бобков.