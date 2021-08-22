Названы два сценария развития "Крымской платформы"
На полуострове уверены, что западные страны со временем полностью потеряют интерес к Украине.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Судьба киевского саммита "Крымская платформа" крайне пессимистична. Таким мнением с РИА "Новости" поделился вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
По его оценке, крымский вопрос в повестке западных стран со временем сойдёт на нет и какой-либо последовательной позиции ожидать не стоит. А саммит ждёт два варианта развития событий.
"Возможны два сценария. Первый, и он наиболее вероятный, что в процессе работы эта платформа просто девальвируется и причина тому очевидна: постепенная утрата интереса США к Украине. Второй сценарий также пессимистичный для Украины, когда страны, которые привлечены к участию, изначально займут пассивную позицию и ограничатся исключительно декларативными действиями и заявлениями", — заявил Бобков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Украине будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. Политик анонсировал, что на мероприятии будет представлено около 30 стран мира. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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