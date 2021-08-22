Талибы встретятся с экс-губернаторами более 20 провинций Афганистана

В Афганистане члены "Талибана"* планируют организовать встречи с бывшими губернаторами и чиновниками большинства провинций страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что встречи будут проведены с прошлыми властями более 20 провинций из 34. Стороны собираются обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшее сотрудничество.

"Мы не заставляем никого из бывших чиновников присоединиться или доказать свою верность, они имеют право покинуть страну, если того пожелают", — заявил представитель организации.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.