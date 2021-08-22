Талибы встретятся с экс-губернаторами более 20 провинций Афганистана
Члены организации, с их слов, не заставляют кого-либо присоединяться, разрешая по желанию уехать за границу.
Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul
В Афганистане члены "Талибана"* планируют организовать встречи с бывшими губернаторами и чиновниками большинства провинций страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что встречи будут проведены с прошлыми властями более 20 провинций из 34. Стороны собираются обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшее сотрудничество.
"Мы не заставляем никого из бывших чиновников присоединиться или доказать свою верность, они имеют право покинуть страну, если того пожелают", — заявил представитель организации.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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