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    Путин предложил выплатить пенсионерам ещё по десять тысяч рублей

    Российский лидер также распорядился осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

    22 августа, 10:27
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

    Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить российским пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Инициативу глава государства озвучил на встрече с представителями партии "Единая Россия".

    "Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией. Её недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей", — отметил российский лидер.

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    Ранее Лайф писал, что на встрече с членами "Единой России" Владимир Путин выразил надежду на то, что партия не сдаст позиции после выборов в Госдуму, которые состоятся уже этой осенью.

    Авторы
    Алёна Темирчиева
    Алёна Темирчиева

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