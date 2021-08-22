Путин предложил выплатить пенсионерам ещё по десять тысяч рублей
Российский лидер также распорядился осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить российским пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Инициативу глава государства озвучил на встрече с представителями партии "Единая Россия".
"Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией. Её недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей", — отметил российский лидер.
Ранее Лайф писал, что на встрече с членами "Единой России" Владимир Путин выразил надежду на то, что партия не сдаст позиции после выборов в Госдуму, которые состоятся уже этой осенью.
Комментариев: 0