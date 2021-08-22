Путин предложил выплатить пенсионерам ещё по десять тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разово выплатить российским пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Инициативу глава государства озвучил на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией. Её недостаточно, нужно выплатить разово пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей", — отметил российский лидер.