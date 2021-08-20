С 1 сентября появятся новые льготы: Кому положены выплаты и в каком размере До конца августа родители школьников должны успеть оформить заявления на льготы. Кроме того, с 1 сентября появятся новые выплаты на региональном уровне. Что нового ждёт льготников в следующем месяце? 89334 89334 Фото © Shutterstock

В сентябре 2021 года ожидаются изменения в сфере соцобслуживания и соцобеспечения. Они затрагивают достаточно большое количество льготников. К тому же, чтобы получить некоторые виды поддержки, следует поторопиться.

Юристы предупреждают, что до конца августа семьям, чьи дети имеют право на питание в школах, надо подать соответствующее уведомление. Льгота носит заявительный характер и подтверждается ежегодно. Если родители не подадут заявление в указанные сроки, ребёнок останется без питания.

— К ученикам, которые имеют право на льготное питание, относятся дети из многодетных или малоимущих семей; дети, которые воспитываются только одним из родителей (матерью или отцом); дети, один из родителей которых является инвалидом, а также дети-инвалиды. Стоит напомнить, что малоимущей признаётся семья, в которой средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума в регионе. Например, если в семье двое детей, работает только один из родителей и его зарплата составляет 30 тыс. рублей, то такая семья будет признана малоимущей, потому что на каждого её члена будет приходиться по 7500 в месяц, — отметила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист пояснила, что статус малоимущих не может быть постоянным, как, например, многодетной семьи. С изменением материального положения он может меняться. Поэтому такой статус надо периодически подтверждать. В разных регионах существуют свои процедуры и требования. Для того чтобы их узнать, надо обратиться в территориальное отделение соцзащиты.

— В московских школах заявление надо подавать через портал mos.ru. Оно будет сформировано автоматически, надо будет дозаполнить необходимые формы, если они останутся пустыми, и нажать кнопку "отправить". В остальных регионах могут быть свои правила подачи заявлений на льготное питание. Чаще всего родителям понадобится отнести в администрацию образовательного учреждения установленный пакет документов, — отметила Светлана Петрикова.

Есть изменение в федеральном законодательстве. Как пояснил юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин, с 1 сентября 2021 года пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Это касается только родителей детей до восьми лет, которые берут больничный для ухода за ребёнком. Если заболевший ребёнок старше, то будут действовать прежние правила.

— На региональном уровне также будут нововведения. Например, в Москве утверждён новый порядок, устанавливающий условия назначения ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи. Также утверждён порядок, определяющий правила возмещения расходов на установку телефона. Бывает, что человек одновременно имеет право на получение мер социальной поддержки на федеральном уровне и на городском. Тогда ежемесячная городская денежная выплата назначается в том случае, если есть данные, что человек не получил поддержки за счёт средств федерального бюджета, — добавил Сергей Болотин.

По словам юриста, также есть изменения в законодательстве Санкт-Петербурга. Так, будут произведены выплаты медикам, которые пострадали во время работы с коронавирусными больными, а также членам их семей. Выплаты производятся людям из числа прошедших вакцинацию или имеющих противопоказания для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

— Указанная дополнительная мера социальной поддержки установлена в том числе медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь прикреплённому населению в амбулаторных условиях в рамках обязательного медицинского страхования. Введены понятия лиц, имеющих противопоказания для вакцинации, и лиц, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Определены сроки обращения за назначением выплат. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года, — пояснил Сергей Болотин.

С 1 сентября во многих регионах студенты и школьники снова получат льготы на проезд. На лето их отменяли. Льгота составляет 50% от стоимости проезда.

Авторы Нина Важдаева