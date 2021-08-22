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    Теннисистка Веснина не сыграет на US Open из-за травмы

    Завершающий турнир Большого шлема в этом сезоне состоится с 30 августа по 12 сентября.

    22 августа, 10:35

    Фото © ТАСС / Григорьев Максим

    Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что пропустит главный старт финальной части сезона US Open.

    "Мои планы изменились. К сожалению, я не собираюсь играть в Нью-Йорке. У меня всё ещё есть проблемы с левым плечом и травмой ахилла, которую я получила в Токио. Соответственно, мне понадобится больше времени на восстановление, чем мне бы хотелось. Надеюсь скоро всех вас увидеть", — написала Веснина в "Инстаграме".

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    Отметим, что Открытый чемпионат США пройдёт с 30 августа по 12 сентября.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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