Теннисистка Веснина не сыграет на US Open из-за травмы

"Мои планы изменились. К сожалению, я не собираюсь играть в Нью-Йорке. У меня всё ещё есть проблемы с левым плечом и травмой ахилла, которую я получила в Токио. Соответственно, мне понадобится больше времени на восстановление, чем мне бы хотелось. Надеюсь скоро всех вас увидеть", — написала Веснина в "Инстаграме".