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    В Малайзии задержали норвежский танкер с россиянами на борту

    У судна не было разрешения на остановку в малазийских территориальных водах.

    22 августа, 12:34

    В Малайзии задержали норвежский танкер, в составе экипажа которого находились и граждане России. Об этом сообщили в национальном Агентстве по обеспечению соблюдения морского законодательства.

    𝗧𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗣𝗔𝗟 𝗧𝗔𝗡𝗚𝗞𝗜 𝗕𝗘𝗥𝗟𝗔𝗕𝗨𝗛 𝗧𝗔𝗡𝗣𝗔 𝗞𝗘𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗟𝗔𝗕𝗨𝗛𝗔𝗡 𝗞𝗟𝗔𝗡𝗚, 𝟮𝟭 𝗢𝗴𝗼𝘀- Maritim Negeri Selangor telah menahan sebuah...

    Posted by Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia on Sunday, August 22, 2021

    "На борту танкера, зарегистрированного в Норвегии, находились 20 членов экипажа 28–58 лет, являющихся гражданами России, Латвии, Норвегии и Филиппин", — отметили в ведомстве.

    Причиной задержания стала незаконная стоянка в территориальных водах страны. Судно направилось из Сингапура и остановилось в 51,4 километра от побережья города Секинчана (штат Селангор). Капитан танкера не предоставил документов, разрешавших такую остановку. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100 тысяч ринггитов ($23 500). Или лишение свободы на срок до двух лет.

    Ранее стало известно, что испанские власти не разрешили двум российским кораблям — большому противолодочному "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтай" с 350 членами экипажа — войти в порт Сеута.

    Танкер "Вице-адмирал Паромов" вошёл в состав Черноморского флота

    Танкер "Вице-адмирал Паромов" вошёл в состав Черноморского флота

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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