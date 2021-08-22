В Малайзии задержали норвежский танкер с россиянами на борту
У судна не было разрешения на остановку в малазийских территориальных водах.
В Малайзии задержали норвежский танкер, в составе экипажа которого находились и граждане России. Об этом сообщили в национальном Агентстве по обеспечению соблюдения морского законодательства.
𝗧𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗣𝗔𝗟 𝗧𝗔𝗡𝗚𝗞𝗜 𝗕𝗘𝗥𝗟𝗔𝗕𝗨𝗛 𝗧𝗔𝗡𝗣𝗔 𝗞𝗘𝗕𝗘𝗡𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗟𝗔𝗕𝗨𝗛𝗔𝗡 𝗞𝗟𝗔𝗡𝗚, 𝟮𝟭 𝗢𝗴𝗼𝘀- Maritim Negeri Selangor telah menahan sebuah...Posted by Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia on Sunday, August 22, 2021
"На борту танкера, зарегистрированного в Норвегии, находились 20 членов экипажа 28–58 лет, являющихся гражданами России, Латвии, Норвегии и Филиппин", — отметили в ведомстве.
Причиной задержания стала незаконная стоянка в территориальных водах страны. Судно направилось из Сингапура и остановилось в 51,4 километра от побережья города Секинчана (штат Селангор). Капитан танкера не предоставил документов, разрешавших такую остановку. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 100 тысяч ринггитов ($23 500). Или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее стало известно, что испанские власти не разрешили двум российским кораблям — большому противолодочному "Вице-адмиралу Кулакову" и буксиру "Алтай" с 350 членами экипажа — войти в порт Сеута.
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