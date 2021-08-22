Путин: Новый состав Госдумы должен выстроить систему поддержки семей с детьми
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Глава государства заявил о необходимости подготовить соответствующие изменения нижней палатой и правительством.
Президент России Владимир Путин заявил, что система поддержки семей с детьми должна быть выстроена до окончания ими школы и именно эта задача будет стоять перед будущим составом Госдумы, выборы в которую пройдут уже этой осенью.
"Эта система, которую мы сейчас сложили, пока полной не является. Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть, до 17, до окончания школы во всяком случае", — сказал президент на встрече с представителями "Единой России".
Ранее Владимир Путин напомнил, что годовая инфляция в России на сегодняшний день составляет 6,5%. На фоне этого глава государства предложил осуществить единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военнослужащим.