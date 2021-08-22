Путин: Новый состав Госдумы должен выстроить систему поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что система поддержки семей с детьми должна быть выстроена до окончания ими школы и именно эта задача будет стоять перед будущим составом Госдумы, выборы в которую пройдут уже этой осенью.

"Эта система, которую мы сейчас сложили, пока полной не является. Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть, до 17, до окончания школы во всяком случае", — сказал президент на встрече с представителями "Единой России".