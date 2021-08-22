НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Путин: Новый состав Госдумы должен выстроить систему поддержки семей с детьми

    Глава государства заявил о необходимости подготовить соответствующие изменения нижней палатой и правительством.

    22 августа, 12:12
    <p>Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский</p>

    Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский

    Президент России Владимир Путин заявил, что система поддержки семей с детьми должна быть выстроена до окончания ими школы и именно эта задача будет стоять перед будущим составом Госдумы, выборы в которую пройдут уже этой осенью.

    "Эта система, которую мы сейчас сложили, пока полной не является. Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть, до 17, до окончания школы во всяком случае", — сказал президент на встрече с представителями "Единой России".

    Путин рассказал о мерах кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляции

    Путин рассказал о мерах кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляции

    Ранее Владимир Путин напомнил, что годовая инфляция в России на сегодняшний день составляет 6,5%. На фоне этого глава государства предложил осуществить единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военнослужащим.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1