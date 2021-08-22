Меркель выступила за проведение новой встречи в "нормандском формате"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо продолжить работу в "нормандском формате", в том числе на высшем уровне. Об этом она заявила в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я выступаю за работу над тем, чтобы ещё раз провести [нормандскую] встречу", — сказала Меркель.