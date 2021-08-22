Меркель выступила за проведение новой встречи в "нормандском формате"
Ранее она заявила, что это единственная возможная площадка для обсуждения спорных вопросов, касающихся конфликта на востоке Украины.
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо продолжить работу в "нормандском формате", в том числе на высшем уровне. Об этом она заявила в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я выступаю за работу над тем, чтобы ещё раз провести [нормандскую] встречу", — сказала Меркель.
Ранее Меркель заявила, что "нормандский формат" — это единственный способ решения ситуации в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением канцлера Германии и призвал относиться к нему бережно и с уважением.
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