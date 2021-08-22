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    Меркель выступила за проведение новой встречи в "нормандском формате"

    Ранее она заявила, что это единственная возможная площадка для обсуждения спорных вопросов, касающихся конфликта на востоке Украины.

    22 августа, 12:07
    <p>Фото © Carsten Koall-Pool / Getty Images</p>

    Фото © Carsten Koall-Pool / Getty Images

    Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо продолжить работу в "нормандском формате", в том числе на высшем уровне. Об этом она заявила в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    "Я выступаю за работу над тем, чтобы ещё раз провести [нормандскую] встречу", — сказала Меркель.

    Ранее Меркель заявила, что "нормандский формат" — это единственный способ решения ситуации в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением канцлера Германии и призвал относиться к нему бережно и с уважением.

    Козак заявил о готовности РФ к встрече в "нормандском формате" в любое время

    Козак заявил о готовности РФ к встрече в "нормандском формате" в любое время

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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