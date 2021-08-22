Путин одобрил идею создания Дня поисковика
Он отметил, что введение такого праздника отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую сегодня осуществляют эти специалисты.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МИД Сергея Лаврова об учреждении праздника День поисковика. Он отметил, что обсуждение данной инициативы состоится после завершения избирательной кампании.
"День поисковика, думаю, что востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем, обсудим. Как только предвыборная работа закончится, будет сформирован парламент, так и сделаем", — сказал президент на встрече с представителями "Единой России".
Ранее Путин пошутил о необходимости напоминать Лаврову, что он не министр обороны. Президент отметил, что раньше российская дипломатия была готова пойти на любые компромиссы, лишь бы хорошо выглядеть перед партнёрами, но сейчас всё по-другому.
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