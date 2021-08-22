Путин одобрил идею создания Дня поисковика

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МИД Сергея Лаврова об учреждении праздника День поисковика. Он отметил, что обсуждение данной инициативы состоится после завершения избирательной кампании.

"День поисковика, думаю, что востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем, обсудим. Как только предвыборная работа закончится, будет сформирован парламент, так и сделаем", — сказал президент на встрече с представителями "Единой России".