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    Путин одобрил идею создания Дня поисковика

    Он отметил, что введение такого праздника отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую сегодня осуществляют эти специалисты.

    22 августа, 11:53
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66366/photos/66321" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МИД Сергея Лаврова об учреждении праздника День поисковика. Он отметил, что обсуждение данной инициативы состоится после завершения избирательной кампании.

    "День поисковика, думаю, что востребован и отвечает той абсолютно востребованной деятельности и большой роли, которую поисковики сегодня осуществляют. Давайте так и сделаем, обсудим. Как только предвыборная работа закончится, будет сформирован парламент, так и сделаем", — сказал президент на встрече с представителями "Единой России".

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    Ранее Путин пошутил о необходимости напоминать Лаврову, что он не министр обороны. Президент отметил, что раньше российская дипломатия была готова пойти на любые компромиссы, лишь бы хорошо выглядеть перед партнёрами, но сейчас всё по-другому.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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