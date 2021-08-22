Путин заявил об абсолютном лидерстве России в сфере боевой авиации

"Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации. Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", — отметил Путин и подчеркнул, что боевые самолёты РФ "не просто конкуретноспособны, а действительно лучшие".