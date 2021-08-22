Путин заявил об абсолютном лидерстве России в сфере боевой авиации
Глава государства подчеркнул, что отечественные военные самолёты "не просто конкуретноспособны, а действительно лучшие".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" заявил, что Россия является несомненным лидером в сфере боевой авиации в мире.
"Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации. Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", — отметил Путин и подчеркнул, что боевые самолёты РФ "не просто конкуретноспособны, а действительно лучшие".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что качество самолёта МС-21, собранного из отечественных компонентов, оказалось лучше, чем планировалось изначально с иностранными аналогами. Глава государства также выразил надежду, что лайнер выйдет на регулярные маршруты уже в скором времени.
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