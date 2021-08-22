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    В Киеве начались переговоры Меркель и Зеленского

    После беседы один на один будет подход к представителям СМИ и продолжение встречи в расширенном формате.

    22 августа, 11:03
    <p>Фото © ТАСС / ЕРА / STEFANIE LOOS / POOL</p>

    Фото © ТАСС / ЕРА / STEFANIE LOOS / POOL

    В Мариинском дворце в Киеве стартовали переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Офиса украинского лидера.

    "Началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций", — пишет пресс-служба Зеленского в телеграм-канале.

    Отмечается, что после переговоров один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.

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    Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. Меркель перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ прибыла 22 августа.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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