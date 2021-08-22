В Киеве начались переговоры Меркель и Зеленского
После беседы один на один будет подход к представителям СМИ и продолжение встречи в расширенном формате.
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В Мариинском дворце в Киеве стартовали переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Офиса украинского лидера.
"Началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций", — пишет пресс-служба Зеленского в телеграм-канале.
Отмечается, что после переговоров один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.
Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. Меркель перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ прибыла 22 августа.
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