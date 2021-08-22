В Киеве начались переговоры Меркель и Зеленского

В Мариинском дворце в Киеве стартовали переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Офиса украинского лидера.

"Началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций", — пишет пресс-служба Зеленского в телеграм-канале.