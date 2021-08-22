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    Шойгу заявил, что доля современного вооружения в российской армии превышает 71%

    Глава военного ведомства также отметил, что исправность техники практически стопроцентная.

    22 августа, 10:58

    Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

    Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о состоянии Российской армии, а также о довольствии в ВС РФ и уровне современных вооружений. Об этом он сообщил в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" и общественных организаций.

    "Вами было сделано поручение по диверсификации оборонно-промышленного комплекса с пониманием того, что оборонный заказ будет постепенно снижаться. И современная армия сегодня имеет уже больше 71% современного оружия. Мы имеем сегодня исправность вооружения под 99%", — сказал он.

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    Также Шойгу отметил, что по поручению главы государства уровень довольствия военнослужащих довольно высокий.

    "Помню, когда вы давали достаточно жёсткое поручение завершить эту большую проблему с обеспечением жильём военнослужащих. За эти годы почти 600 тысяч семей получили новые квартиры, как служебное, так и постоянное жильё", — сказал он.

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    Напомним, что Путин предложил единовременно выплатить военным в среднем по 15 тысяч рублей. С таким предложением глава государства выступил также на встрече с представителями партии "Единая Россия".

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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