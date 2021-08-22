Путин: Самолёт МС-21 выйдет в лучшем качестве, чем планировалось
Глава государства также выразил надежду, что лайнер выйдет на регулярные маршруты уже в скором времени.
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Президент России Владимир Путин заявил, что качество самолёта МС-21, собранного из отечественных компонентов, оказалось лучше, чем планировалось изначально с иностранными аналогами.
"Самолёт выйдет и выйдет даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами", — сказал он во время встречи с представителями партии "Единая Россия".
Глава государства выразил надежду, что в скором времени лайнер будет выпущен в эксплуатацию на регулярные маршруты. Кроме того, он уделил внимание и боевой авиации РФ, назвав её самой лучшей в мире.
Самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера проходят в подмосковном Жуковском. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких самолётов в год.
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