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    Путин: Самолёт МС-21 выйдет в лучшем качестве, чем планировалось

    Глава государства также выразил надежду, что лайнер выйдет на регулярные маршруты уже в скором времени.

    22 августа, 10:48
    <p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY</p>

    Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

    Президент России Владимир Путин заявил, что качество самолёта МС-21, собранного из отечественных компонентов, оказалось лучше, чем планировалось изначально с иностранными аналогами.

    "Самолёт выйдет и выйдет даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами", — сказал он во время встречи с представителями партии "Единая Россия".

    Путин объявил о скором выходе самолёта МС-21 на трассы

    Путин объявил о скором выходе самолёта МС-21 на трассы

    Глава государства выразил надежду, что в скором времени лайнер будет выпущен в эксплуатацию на регулярные маршруты. Кроме того, он уделил внимание и боевой авиации РФ, назвав её самой лучшей в мире.

    Самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера проходят в подмосковном Жуковском. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких самолётов в год.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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