Путин: Самолёт МС-21 выйдет в лучшем качестве, чем планировалось

Президент России Владимир Путин заявил, что качество самолёта МС-21, собранного из отечественных компонентов, оказалось лучше, чем планировалось изначально с иностранными аналогами.

"Самолёт выйдет и выйдет даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами", — сказал он во время встречи с представителями партии "Единая Россия".