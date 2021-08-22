Путин рассказал о мерах кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляции

Правительство и Центральный банк России принимают все необходимые меры для того, чтобы снизить показатели инфляции и вернуть их к планировавшемуся уровню, заявил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что фактически годовая инфляция в стране сейчас составляет 6,5%.

"Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы", — сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".

По оценке главы государства, предпринимаемые действия "абсолютно адекватны финансовой обстановке". Президент также заявил о необходимости подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан. По его словам, многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу, однако нужны прямые шаги поддержки ряда категорий, в том числе военнослужащих.