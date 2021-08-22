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    Путин рассказал о мерах кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляции

    Глава государства отметил, что перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в нужные рамки.

    22 августа, 10:53

    Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

    Правительство и Центральный банк России принимают все необходимые меры для того, чтобы снизить показатели инфляции и вернуть их к планировавшемуся уровню, заявил президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что фактически годовая инфляция в стране сейчас составляет 6,5%.

    "Перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы", — сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".

    По оценке главы государства, предпринимаемые действия "абсолютно адекватны финансовой обстановке". Президент также заявил о необходимости подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан. По его словам, многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу, однако нужны прямые шаги поддержки ряда категорий, в том числе военнослужащих.

    Ранее Путин предложил выплатить пенсионерам ещё по десять тысяч рублей. Российский лидер также распорядился осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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