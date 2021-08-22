Путин пошутил о необходимости напоминать Лаврову, что он не министр обороны

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что ему периодически приходится напоминать Сергею Лаврову, что тот является главой Министерства иностранных дел, а не Минобороны. Об этом лидер страны рассказал на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Иногда мне приходится напоминать — вижу, что Сергей Викторович заулыбался, — что он не министр обороны, а министр иностранных дел... Некоторое время назад российскую дипломатию критиковали, особенно люди, настроенные патриотично, за невнятную позицию по защите наших национальных интересов на международной площадке. Или на всех международных площадках", — вспомнил президент.

По его словам, раньше российскую дипломатию отличала готовность пойти на любые компромиссы, не считаясь с собственными интересами, лишь бы хорошо выглядеть перед партнёрами, но сейчас ситуация поменялась.