Путин пошутил о необходимости напоминать Лаврову, что он не министр обороны
Президент отметил, что раньше российская дипломатия была готова пойти на любые компромиссы, лишь бы хорошо выглядеть перед партнёрами, но сейчас всё по-другому.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что ему периодически приходится напоминать Сергею Лаврову, что тот является главой Министерства иностранных дел, а не Минобороны. Об этом лидер страны рассказал на встрече с представителями партии "Единая Россия".
"Иногда мне приходится напоминать — вижу, что Сергей Викторович заулыбался, — что он не министр обороны, а министр иностранных дел... Некоторое время назад российскую дипломатию критиковали, особенно люди, настроенные патриотично, за невнятную позицию по защите наших национальных интересов на международной площадке. Или на всех международных площадках", — вспомнил президент.
По его словам, раньше российскую дипломатию отличала готовность пойти на любые компромиссы, не считаясь с собственными интересами, лишь бы хорошо выглядеть перед партнёрами, но сейчас ситуация поменялась.
Также на встрече с представителями "ЕР" Путин рассказал о мерах кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляции. Глава государства отметил, что перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в нужные рамки.
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