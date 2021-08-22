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    Путин пошутил о необходимости напоминать Лаврову, что он не министр обороны

    Президент отметил, что раньше российская дипломатия была готова пойти на любые компромиссы, лишь бы хорошо выглядеть перед партнёрами, но сейчас всё по-другому.

    22 августа, 11:12
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/56478/photos/51908" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Президент РФ Владимир Путин пошутил, что ему периодически приходится напоминать Сергею Лаврову, что тот является главой Министерства иностранных дел, а не Минобороны. Об этом лидер страны рассказал на встрече с представителями партии "Единая Россия".

    "Иногда мне приходится напоминать — вижу, что Сергей Викторович заулыбался, — что он не министр обороны, а министр иностранных дел... Некоторое время назад российскую дипломатию критиковали, особенно люди, настроенные патриотично, за невнятную позицию по защите наших национальных интересов на международной площадке. Или на всех международных площадках", — вспомнил президент.

    По его словам, раньше российскую дипломатию отличала готовность пойти на любые компромиссы, не считаясь с собственными интересами, лишь бы хорошо выглядеть перед партнёрами, но сейчас ситуация поменялась.

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

    Также на встрече с представителями "ЕР" Путин рассказал о мерах кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляции. Глава государства отметил, что перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в нужные рамки.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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