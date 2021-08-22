Путин раскритиковал идею размещать афганских беженцев в Центральной Азии
Глава государства напомнил о ситуации с боевиками в 90-х и 2000-х годах, заявив, что никто не хочет вернуться туда.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Он также заявил о связи ситуации в Афганистане с безопасностью России.
"Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чём-то повторилось то, что было в 90-х и начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны — из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем всё, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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