Путин раскритиковал идею размещать афганских беженцев в Центральной Азии

"Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чём-то повторилось то, что было в 90-х и начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны — из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем всё, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".