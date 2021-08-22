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    Зеленский рассказал, что обсудил с Меркель "Северный поток – 2" и Донбасс

    Переговоры глав двух государств прошли в Мариинском дворце Киева и завершились общением с журналистами.

    22 августа, 11:50
    <p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/news/u-kiyevi-rozpochalasya-zustrich-volodimira-zelenskogo-ta-ang-70217" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины</a></p>

    Фото © Пресс-служба президента Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности и тему урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал в ходе брифинга по итогу встречи.

    По словам Зеленского, Киев хочет добиться прекращения огня в самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках, а также намерен добиться обмена пленными. При этом он отметил, что основой мирного плана в Донбассе должна быть так называемая парижская повестка дня — решения, к которым пришли лидеры саммита в "нормандском формате", который прошёл в Париже в 2019 году.

    "Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и "Северный поток – 2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля", — добавил Зеленский.

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    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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