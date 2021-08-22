Зеленский рассказал, что обсудил с Меркель "Северный поток – 2" и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности и тему урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал в ходе брифинга по итогу встречи.

По словам Зеленского, Киев хочет добиться прекращения огня в самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках, а также намерен добиться обмена пленными. При этом он отметил, что основой мирного плана в Донбассе должна быть так называемая парижская повестка дня — решения, к которым пришли лидеры саммита в "нормандском формате", который прошёл в Париже в 2019 году.

"Важным вопросом наших переговоров была энергетическая безопасность и "Северный поток – 2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля", — добавил Зеленский.