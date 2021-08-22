"Нельзя никого запугивать": Путин выступил против принуждения россиян к вакцинации от ковида
Глава государства отметил, что можно и нужно создавать стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения вопросов вакцинации на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что никого не надо "запугивать", а вместо этого разъяснять, как работает вакцина. Он выступил против того, чтобы вакцинация превратилась в "кампанию навязывания".
"Хочу ещё раз напомнить, о чём говорил ещё на прямой линии: в законе 1998 года есть общий национальный календарь прививок и всё, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. А вторая часть обязательной не является и вводится санитарными врачами субъектов по отдельным категориям граждан", — добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что "нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа". Президент уточнил, что нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с вакцинацией от коронавируса, с защитой себя и близких от вполне возможных тяжёлых случаев заболеваний.
Ранее Лайф писал, что на встрече с членами "Единой России" Владимир Путин выразил надежду на то, что партия не сдаст позиции после выборов в Госдуму, которые состоятся уже этой осенью.
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