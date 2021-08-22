Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения вопросов вакцинации на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что никого не надо "запугивать", а вместо этого разъяснять, как работает вакцина. Он выступил против того, чтобы вакцинация превратилась в "кампанию навязывания".

"Хочу ещё раз напомнить, о чём говорил ещё на прямой линии: в законе 1998 года есть общий национальный календарь прививок и всё, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. А вторая часть обязательной не является и вводится санитарными врачами субъектов по отдельным категориям граждан", — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что "нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа". Президент уточнил, что нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с вакцинацией от коронавируса, с защитой себя и близких от вполне возможных тяжёлых случаев заболеваний.