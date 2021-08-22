Известный боец ММА попал в ДТП в Казани на арендованном BMW

Боец ММА (смешанные боевые искусства / смешанные единоборства) Чоршанбе Чоршанбиев, также известный по прозвищу Памирский Волк, угодил в ДТП в Казани. Обошлось без жертв, однако спортсмену пришлось разговаривать с полицией.

Как пишет Kazanfirst, Чоршанбе Чоршанбиев объяснил стражам порядка, что, когда ехал по улице Вахитова на арендованном BMW, его якобы подрезали, из-за чего он на скорости влетел в столб. О произошедшем спортсмен также рассказал у себя в инстаграме, опубликовав два фото: одно на фоне машины ДПС, а другое собственно с места аварии. На последнем видно, что у его иномарки сильно повреждён капот. Со столбом на вид всё в порядке.

Известно, что Чоршанбиеву 26 лет. В 2015 году он стал чемпионом мира по версии Международной федерации смешанных единоборств. При этом отличился не только спортивными успехами, но и скандалами. Так однажды он чуть не откусил ухо своему оппоненту Мохаммаду Хейбати прямо на пресс-конференции.