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    Известный боец ММА попал в ДТП в Казани на арендованном BMW

    Спортсмен объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что его якобы подрезали на дороге и он врезался в столб.

    22 августа, 11:42

    Фото © Instagram / chchorshanbiev_pm

    Боец ММА (смешанные боевые искусства / смешанные единоборства) Чоршанбе Чоршанбиев, также известный по прозвищу Памирский Волк, угодил в ДТП в Казани. Обошлось без жертв, однако спортсмену пришлось разговаривать с полицией.

    Как пишет Kazanfirst, Чоршанбе Чоршанбиев объяснил стражам порядка, что, когда ехал по улице Вахитова на арендованном BMW, его якобы подрезали, из-за чего он на скорости влетел в столб. О произошедшем спортсмен также рассказал у себя в инстаграме, опубликовав два фото: одно на фоне машины ДПС, а другое собственно с места аварии. На последнем видно, что у его иномарки сильно повреждён капот. Со столбом на вид всё в порядке.

    Известно, что Чоршанбиеву 26 лет. В 2015 году он стал чемпионом мира по версии Международной федерации смешанных единоборств. При этом отличился не только спортивными успехами, но и скандалами. Так однажды он чуть не откусил ухо своему оппоненту Мохаммаду Хейбати прямо на пресс-конференции.

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    Ранее Лайф рассказывал, что в Кирове автомобиль отбросило на пешеходов после ДТП, в результате происшествия пострадало шесть человек, среди которых трое детей. Всех травмированных госпитализировали, некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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