Путин поручил проработать предложения Шойгу по развитию Сибири

"Мы знаем, что будущее России должно прирастать Сибирью. Я говорил ещё на Петербургском экономическом форуме. Даны соответствующие поручения и Правительству РФ, работают и структуры академических институтов, [они] должны подготовить проекты и двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с представителями "Единой России", которая прошла сегодня.