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    Путин поручил проработать предложения Шойгу по развитию Сибири

    Ранее глава Минобороны РФ предложил построить пять городов в этом регионе.

    22 августа, 11:27
    <p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

    Фото © ТАСС / Метцель Михаил

    Президент России Владимир Путин призвал двигаться в направлении развития Сибири. По словам главы государства, необходимо подготовить и оформить предложения по развитию региона, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу.

    "Мы знаем, что будущее России должно прирастать Сибирью. Я говорил ещё на Петербургском экономическом форуме. Даны соответствующие поручения и Правительству РФ, работают и структуры академических институтов, [они] должны подготовить проекты и двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с представителями "Единой России", которая прошла сегодня.

    Первый новый город в Сибири по идее Шойгу построят на границе двух регионов

    Первый новый город в Сибири по идее Шойгу построят на границе двух регионов

    Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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