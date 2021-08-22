Путин поручил проработать предложения Шойгу по развитию Сибири
Ранее глава Минобороны РФ предложил построить пять городов в этом регионе.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин призвал двигаться в направлении развития Сибири. По словам главы государства, необходимо подготовить и оформить предложения по развитию региона, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу.
"Мы знаем, что будущее России должно прирастать Сибирью. Я говорил ещё на Петербургском экономическом форуме. Даны соответствующие поручения и Правительству РФ, работают и структуры академических институтов, [они] должны подготовить проекты и двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с представителями "Единой России", которая прошла сегодня.
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".
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