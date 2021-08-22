В России разработали беспилотник для разведки в помещениях "Муха"
Для создания дрона был использован углепластиковый корпус, он защищает винты при столкновении с предметами.
Фото © ТАСС / Ерешко Алексей
На форуме "Армия-2021" представлен малый беспилотник "Муха", разработанный сотрудниками военного технополиса "Эра" (подведомственен Минобороны России) для обследования опасных и недоступных пространств в условиях помех или многочисленных препятствий, в том числе при потере дистанционного управления.
Отмечается, что при изготовлении этого беспилотника был использован углепластиковый корпус, он защищает винты при столкновении с предметами. Кроме "Мухи" технополис представил на выставке разведывательные дроны, закамуфлированные под птиц.
Ранее "Калашников" презентовал опытный образец нового пистолета-пулемёта ППК-20. Как рассказали в компании, оружие уже прошло испытания и зарекомендовало себя как подходящее для военных лётчиков. ППК-20 может быть включён в набор выживания российских лётчиков, в который на сегодняшний день входят продукты, аптечка, нож, средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. При этом стрелковое оружие в наборе не предусмотрено, но лётчику разрешается взять с собой в полёт личный пистолет.
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