В России разработали беспилотник для разведки в помещениях "Муха"

На форуме "Армия-2021" представлен малый беспилотник "Муха", разработанный сотрудниками военного технополиса "Эра" (подведомственен Минобороны России) для обследования опасных и недоступных пространств в условиях помех или многочисленных препятствий, в том числе при потере дистанционного управления.

Отмечается, что при изготовлении этого беспилотника был использован углепластиковый корпус, он защищает винты при столкновении с предметами. Кроме "Мухи" технополис представил на выставке разведывательные дроны, закамуфлированные под птиц.