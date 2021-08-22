В водах Дании завершилась укладка труб "Северного потока – 2"

Как следует из данных сервиса по отслеживанию морских судов MarineTraffic, трубоукладочная баржа Fortuna в воскресенье покинула ИЭЗ Дании и направилась в Померанскую бухту в южной части Балтийского моря. При этом сопровождают "Фортуну" ещё несколько судов, большинство из которых находятся под санкциями США.