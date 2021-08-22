В водах Дании завершилась укладка труб "Северного потока – 2"
Судно, занимающееся строительством, направилось в Померанскую бухту.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
Судно, занимающееся строительством "Северного потока — 2", завершило укладку трубопровода в исключительной экономической зоне Дании.
Как следует из данных сервиса по отслеживанию морских судов MarineTraffic, трубоукладочная баржа Fortuna в воскресенье покинула ИЭЗ Дании и направилась в Померанскую бухту в южной части Балтийского моря. При этом сопровождают "Фортуну" ещё несколько судов, большинство из которых находятся под санкциями США.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее сообщалось, что строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом совсем недавно президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против "Северного потока – 2" в надежде помешать строительству газовой магистрали, которое завершено уже на 99%.
Комментариев: 0