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    В водах Дании завершилась укладка труб "Северного потока – 2"

    Судно, занимающееся строительством, направилось в Померанскую бухту.

    22 августа, 11:28
    <p>Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner</p>

    Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

    Судно, занимающееся строительством "Северного потока — 2", завершило укладку трубопровода в исключительной экономической зоне Дании.

    Как следует из данных сервиса по отслеживанию морских судов MarineTraffic, трубоукладочная баржа Fortuna в воскресенье покинула ИЭЗ Дании и направилась в Померанскую бухту в южной части Балтийского моря. При этом сопровождают "Фортуну" ещё несколько судов, большинство из которых находятся под санкциями США.

    Путин заявил, что строительство "Северного потока – 2" почти завершено

    Путин заявил, что строительство "Северного потока – 2" почти завершено

    Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее сообщалось, что строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом совсем недавно президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против "Северного потока – 2" в надежде помешать строительству газовой магистрали, которое завершено уже на 99%.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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