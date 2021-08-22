Путин на встрече с "Единой Россией" призвал сверить часы перед выборами

Предвыборная программа "Единой России" является "живым документом", который должен реагировать на происходящее вокруг. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии.

По словам главы государства, жизнь ставит новые задачи и партия должна активнее реагировать на происходящее в стране и мире. Программа в этом случае является основополагающим документом.

"Мы помним, о чём говорили в июне, и вот теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", — отметил президент.