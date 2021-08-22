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    Путин на встрече с "Единой Россией" призвал сверить часы перед выборами

    По мнению главы государства, партия должна активнее реагировать на происходящее в стране и мире.

    22 августа, 11:56

    Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

    Предвыборная программа "Единой России" является "живым документом", который должен реагировать на происходящее вокруг. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии.

    По словам главы государства, жизнь ставит новые задачи и партия должна активнее реагировать на происходящее в стране и мире. Программа в этом случае является основополагающим документом.

    "Мы помним, о чём говорили в июне, и вот теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", — отметил президент.

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    Ранее Путин предложил выплатить пенсионерам ещё по десять тысяч рублей. Российский президент также распорядился осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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