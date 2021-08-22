Путин на встрече с "Единой Россией" призвал сверить часы перед выборами
По мнению главы государства, партия должна активнее реагировать на происходящее в стране и мире.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Предвыборная программа "Единой России" является "живым документом", который должен реагировать на происходящее вокруг. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии.
По словам главы государства, жизнь ставит новые задачи и партия должна активнее реагировать на происходящее в стране и мире. Программа в этом случае является основополагающим документом.
"Мы помним, о чём говорили в июне, и вот теперь на этом этапе, особенно в связи с предстоящими выборами, очень важно сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать", — отметил президент.
Ранее Путин предложил выплатить пенсионерам ещё по десять тысяч рублей. Российский президент также распорядился осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.
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