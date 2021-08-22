Путин предложил использовать опыт центра "Сириус" в школах по всей России

Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одарёнными детьми "Сириус" во всех российских школах. Он отметил, что сама по себе идея работы с одарёнными детьми чрезвычайно важна и данный центр развивается под руководством Елены Шмелёвой самым лучшим образом.

"Но что очень важно, и что бы мне хотелось. Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой РФ, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин отметил, что нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе РФ. Он также выразил надежду на то, что внедрение цифровых технологий сыграет роль в избавит от загрузки учителей ненужной, излишней отчётностью.