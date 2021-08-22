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    Путин предложил использовать опыт центра "Сириус" в школах по всей России

    Глава государства считает нужным оценить, насколько наработки данного учреждения можно применить для развития детей в стране.

    22 августа, 12:00

    Фото © ТАСС / Рюмин Александр

    Президент РФ Владимир Путин предложил использовать наработки и опыт центра по работе с одарёнными детьми "Сириус" во всех российских школах. Он отметил, что сама по себе идея работы с одарёнными детьми чрезвычайно важна и данный центр развивается под руководством Елены Шмелёвой самым лучшим образом.

    "Но что очень важно, и что бы мне хотелось. Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии "Сириуса", в деятельности, связанной со всей школьной системой РФ, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".

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    Путин отметил, что нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе РФ. Он также выразил надежду на то, что внедрение цифровых технологий сыграет роль в избавит от загрузки учителей ненужной, излишней отчётностью.

    Напомним, что в начале марта 2020 года глава государства рассказал о создании центра "Сириус" в Сочи. В образовательном центре используется система отбора, когда талантливые ребята из профильных учреждений приезжают в "Сириус" на 21 день. Потом из них выбирают самых лучших. В ближайшем будущем на базе "Сириуса" должен появиться современный университет.

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    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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